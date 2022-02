Arbeiter bei Unfall in Brenner Basistunnel verschüttet und verletzt

Innsbruck – Am Mittwochvormittag ist es auf der Baustelle des Brenner Basistunnels im Gemeindegebiet von Innsbruck, Villerberg, zu einem Unfall gekommen. Ein Arbeiter aus Ungarn war an der hinteren Tunnelwand mit Abbauarbeiten beschäftigt. Der 46-Jährige wurde von Gestein- und Erdmaterial, das überraschend herabstürzte, teilweise verschüttet. Der Mann wurde verletzt. Wie schwer ist nicht bekannt. Der Mann wurde von der Feuerwehr Innsbruck geborgen und nach Versorgung durch den Notarzt mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)