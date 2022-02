Tiroler gemeinnützige Bauträger klagen über Kosten

Innsbruck – Das Jahr 2021 haben die Gemeinnützigen Bauträger Tirol (GBV) mit 1355 fertiggestellten Wohnungen und damit einem Baurekord beendet. Bei steigenden Baukosten sollen mit einem Bauvolumen von 330 Mio. Euro im Jahr 2022 rund 1170 Wohnungen fertiggestellt werden, erklärte der Obmann der Gemeinnützigen Bauträger, Franz Mariacher. Allerdings: „Wohin genau die Reise bei den Baukosten geht, wissen wir noch nicht.“ Die aktuelle Materialknappheit, etwa bei Glas, Dämmung oder Stahl, sei jedenfalls so noch nie da gewesen.

Zudem gestalte sich die Grundstückssuche immer schwieriger.„Bei den derzeitigen Preisen, die für bereits gewidmete Baugrundstücke gezahlt werden, könnte wir keinen leistbaren Wohnraum anbieten“, erklärte Mariacher. Die Gemeinnützigen befänden sich hinsichtlich Baukosten und Grundstückssuche letzten Endes auch im „Korsett der Wohnbauförderung“, die die erlaubten Baukosten ganz genau regle, so Mariacher.

Viel Bauland befinde sich „in privater Hand“ und Private wollten verständlicherweise „den Höchstpreis erzielen“. Als einen möglichen Ausweg aus dieser Problematik benannte der GBV-Obmann die Möglichkeit der Gemeinden, „Grundstücke für gemeinnützen Wohnbau zu reservieren“. Weitere Herausforderungen seien, die „hohen Baustandards beizubehalten“ und auch das „Erreichen klimarelevanter Kennzahlen“ zu gewährleisten. Auch die Qualitätserhaltung bei Bestandsobjekten sei wichtig. Immerhin verwalte man derzeit 68.000 Einheiten. Trotz aller derzeit zu bewältigenden Hürden sei das GBV-Modell aber definitiv ein Erfolgsmodell, strich Lechleitner heraus. „Wir sind in 58 Gemeinden tätig und haben bei unseren Wohnungen so gut wie keinen Leerstand“, sagte er. Zudem seien die Mietwohnungen mit Kaufoption ideal etwa für Jungfamilien. Von den 1355 übergebenen Wohnungen im Vorjahr fielen 1172 in diese Kategorie. (ver)