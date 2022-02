Nur Blech für Österreichs Kombi-Team, Norwegen jubelt über Gold

Martin Fritz: " Es war ganz schwierig. Ich habe auf der ersten Runde versucht, das Rennen schnell zu machen, aber der Japaner war nicht abzuschütteln. Nach meiner Attacke im zweiten Anstieg war er noch immer da, das war zum Verzweifeln. Wir haben gehofft, dass die Japaner am Schluss gar nicht mehr dabei sind. Jetzt ist die Enttäuschung riesengroß. Vorher malt man sich das immer so schön aus. Es hat einfach nicht sein sollen."

Mario Stecher (Sportlicher Leiter): "Wir sind mit dem Gedanken gestartet, dass wir um Gold mitlaufen können. Leider ist es von Anfang an nicht gelungen, die anderen abreißen zu lassen. Martin Fritz war erstmals in so einer Situation und hat wahrscheinlich riesengroßen Druck verspürt. Da werden im Langlaufen die Füße schwer wie Blei, ich denke, so wird es passiert sein. Man muss etwas draufhaben und zum richtigen Zeitpunkt haben wir heute nicht wirklich etwas draufgehabt. Man hat sich schon was gedacht bei der Aufstellung, aber oft laufen die Dinge anders. Martin Fritz ist im Prinzip ein sehr guter Läufer. Heute war es nicht so, aber man darf ihm keine Vorwürfe machen. Er wird daraus lernen und das Team wird daran wachsen."