Prozess gegen falsche Ärztin: „Meine Nase ist immer schwärzer geworden"

Wien – Mit einem erschütternden Zeuginnenauftritt ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen eine falsche Beauty-Ärztin fortgesetzt worden, die zwischen November 2020 und April 2021 in Wien fast zwei Dutzend Kundinnen laut Anklage "auf schmerzhafte und technisch gröblich unsachgemäße sowie nicht sorgfältige Weise" behandelt haben soll. Eine der Betroffenen war eine Frau, die sich im Februar 2021 um 350 Euro von der Angeklagten behandeln hatte lassen.