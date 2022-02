Sturm fegt durch Österreich: Tausende ohne Strom, Lkw umgekippt

Selbst Lkw hielten den Sturmböen teilweise nicht Stand, wie hier in Schönau a.d.Triesting (NÖ). © CHRISTOPHER NEUMAYER

St. Pölten, Linz – Verbreitet starker bis stürmischer Wind ist am Donnerstag durch Österreich gefegt. Im Norden und Osten des Landes sowie in den Niederungen war bis in den Nachmittag hinein mit Böen von 80 bis 100 km/h zu rechnen, vereinzelt auch darüber, warnte die ZAMG. Auf vielen Bergen erreichte der Sturm Orkanstärke mit 120 km/h und mehr.

Schäden vor allem im nördlichen Salzburg

Im Bundesland Salzburg verursachte Sturmtief "Ylenia" einige Schäden und sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Betroffen war vor allem der Flachgau, die Stadt Salzburg und der Tennengau. Seit 7 Uhr rückten 13 Feuerwehren aus, wie Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker am frühen Nachmittag erklärte. Es mussten vor allem umgestürzte Bäume beseitigt werden.

📽️ Video | Sturm fegte über Österreich

Durch einzelne, heftige Windböen drohten auch immer wieder Bäume umzustürzen. Die Einsatzkräfte wurde deshalb auch zu Sicherungsmaßnahmen gerufen. Am Vormittag verzeichnete die Landeswarnzentrale noch weniger Alarmierungen, am Nachmittag hatten die Feuerwehren mehr zu tun. "Aktuell haben wir sechs Einsätze", sagte Trinker kurz vor 14 Uhr.

Gegen Mittag hat eine Windböe im Schlosspark von Hellbrunn in der Stadt Salzburg einen Baum umgeworfen. Vorsorglich ließ die Stadt den Schlosspark, die Hellbrunner Allee, alle städtische Friedhöfe und die Stadtberge für Besucherinnen und Besucher sperren. Wenn sich die Situation wieder beruhigt, wird die Sperre wieder aufgehoben, hieß es.

Bis zu 20.000 Haushalte in OÖ ohne Strom

In Oberösterreich führte der Sturm mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h Donnerstagvormittag zu einer Reihe von Stromausfällen. Verteilt über das Bundesland waren zwischen 15.000 und 20.000 Haushalte vorübergehend ohne Strom, teilte ein Sprecher von Netz OÖ mit. Von 8 bis 13 Uhr waren laut Landesfeuerwehrkommando 197 Wehren mit 2700 Männern und Frauen zu 470 Einsätzen ausgerückt.

Feuerwehreinsatz in Amstetten in Niederösterreich. © UNBEKANNT

Umgestürzte Bäume oder abgeknickte Äste auf Freileitungen hatten zu den Stromausfällen geführt. So mussten Feuerwehren auch immer wieder Personen aus steckengeblieben Aufzügen befreien. In Sierning (Bezirk Steyr-Land) wurde ein Kleinlaster von einer Sturmböe erfasst und auf das Dach geschleudert. Der verletzte Fahrer wurde aus dem eingeklemmten Fahrzeug geborgen. In Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) landete ein Lkw im Straßengraben, gab das Landesfeuerwehrkommando einen Zwischenstand.

Hauptsächlich seien die Einsatzkräfte aber damit beschäftigt gewesen, von herbabgefallenen Ästen oder umgestürzten Bäumen blockierte Straßen wieder befahrbar zu machen. Im Mühlviertel wurde wegen der Witterung der Zugverkehr zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl eingestellt. Wegen Unwetterschäden fuhr zwischen Summerau und Freistadt zu Mittag kein Zug mehr. Auch zwischen Wels und Grünau waren keine Bahnfahrten möglich. Auf allen Strecken wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Lkw auf A2 in Niederösterreich umgekippt

Auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich kippte am Vormittag im Bereich der Anschlussstelle Industriezentrum NÖ-Süd ein Lkw um. Alle vier Spuren waren nach Angaben der Asfinag blockiert. Die Richtungsfahrbahn Graz wurde gesperrt, Rückstau baute sich rasch auf. Die Helfer waren nach dem Lkw-Unfall mit einem Kranwagen an Ort und Stelle. "Der starke Wind wirkt sich erschwerend auf die Bergung aus", betonte die Asfinag in einer Aussendung. Empfohlen wurde, die A2 ab Wien in Richtung Graz zu meiden.

In Niederösterreich kippte ein Lkw-Anhänger auf der Südautobahn um. © UNBEKANNT

Ebenfalls am Vormittag erfassten Windböen auf der B17 im Gemeindegebiet von Schönau a.d.Triesting einen Lkw und drückten ihn regelrecht von der Fahrbahn. Der Anhänger geriet dabei in Schräglage und drohte umzustürzen. Die Feuerwehr barg das Schwerfahrzeug.

Insgesamt sorgte der starke Wind in Niederösterreich am Vormittag für rund 50 Feuerwehreinsätze, teilte Franz Resperger vom Landeskommando auf Anfrage mit. Die übrigen Sturmeinsätze im Bundesland waren laut Resperger vorerst eher harmloser Natur. Hauptsächlich betroffen waren zunächst die Bezirke Amstetten, Melk, St. Pölten und Gänserndorf.

Knapp 20 Grad gemessen

Außerdem war der Donnerstag extrem mild, speziell in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wurden stellenweise knapp 20 Grad erreicht. In Eisenstadt kletterte das Thermometer auf 19,9 Grad. Knapp dahinter folgten mit 19,8 Grad Wiener Neustadt und Mattersburg. In der Wiener Innenstadt hatte es 18,2 Grad. Temperatur-Rekorde für dieses Monat wurden allerdings nicht gebrochen. Die stammen mit 24,2 Grad vom 28. Februar 2019, gemessen in Güssing (Burgenland) und Deutschlandsberg (Steiermark).

In der Nacht auf Freitag sollte der Sturm überall abklingen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Als Sturm-Spitzenwerte am Donnerstagvormittag wurden 148,3 km/h am Feuerkogel (Oberösterreich), 145,8 km/h am Buchberg und 142,6 km/h am Semmering/Sonnwendstein (beide Niederösterreich) gemessen. Auf der Jubiläumswarte in Wien schaffte es die Windspitze immerhin auf 127,1 km/h.