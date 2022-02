Nach Rissen in Tirol: „Vogelfreier“ Wolf in Tschechien überfahren

Zuerst auffällig geworden war das Individuum in Umhausen und in Oberhofen, wo es jeweils genetisch an einem Rotwildkadaver nachgewiesen wurde. Im Dezember dürfte es dann ein Schaf bei Erl getötet haben, um wenig später ins benachbarte Oberbayern zu wandern. Dort riss der Wolf Schafe und Ziegen und wurde dabei gefilmt, wie er durch einen Ort im Chiemgau spazierte. Ende Jänner wurde er von der oberbayerischen Regierung per Allgemeinverfügung zum Abschuss freigegeben. Es war das erste Mal seit 140 Jahren, dass dort ein Beutegreifer legal hätte erlegt werden können. Natur- und Umweltschützer legten Beschwerde ein und bekamen in erster Instanz Recht. Der Abschussbescheid wurde aufgehoben. Etwa zur selben Zeit wurde „GW2425m“ in Tschechien, rund 360 km Luftlinie von der Stelle entfernt, an der er in Bayern zuletzt gesehen wurde, von einem Wagen überfahren. Das Verfahren dürfte eingestellt werden. (TT)