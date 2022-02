Gösweiners "Regenbogenweiß": Schillernde Stimme aus dem Off

Friederike Gösweiner, Jahrgang 1980, lebt in Schwaz. Für ihr Romandebüt „Traurige Freiheit“ erhielt sie 2016 den Österreichischen Buchpreis. © Larcher

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Regenbogenweiß ist eine Lackfarbe, die Auge und Hirn täuschen kann. Als weiß wird sie nur bei bestimmten Lichtverhältnissen wahrgenommen. Ändert sich das Licht, ändert sich die Farbe. Regenbogenweiß kann also ganz profane Gegenstände – ein Fahrrad zum Beispiel – ins Geheimnisvolle veredeln. Warum das so ist, dürfte von Fachkundigen recht schnell erklärt sein. Aber was ist eine trockene Erklärung, samt dazugehöriger Formel vielleicht, gegen den Zauber eines Fahrrads, das das ganze Regenbogen-Spektrum aufmachen kann. Ein solches Rennrad in Regenbogenweiß, oder – genauer gesagt – dessen angedachte Anschaffung, gibt dem neuen Roman von Friederike Gösweiner seinen Namen.

„Regenbogenweiß“ wurde – wie es so schön heißt – lang erwartet, weil Gösweiner mit ihrem Romandebüt „Traurige Freiheit“ 2016 ein mit dem Österreichischen Buchpreis prämiertes Ausrufezeichen in die hiesige Literaturlandschaft stellte – und den Betrieb und seine Vermarktungsvorgaben trotzdem eine Zeitlang Betrieb sein ließ, um mit dem Komponisten Thomas Larcher an der bei den Bregenzer Festspielen 2018 uraufgeführten Oper „Das Jagdgewehr“ zu arbeiten. Für den zweiten Roman, von dem es landläufig heißt, er sei immer der schwerste, hat sich Friederike Gösweiner also die Zeit genommen, die er brauchte. Ein Glück, denn „Regenbogenweiß“ ist ein erstaunliches Buch geworden. So erstaunlich wie eine Farbe, die in allen Farben leuchten kann.

Erzählt wird, auf den ersten Blick jedenfalls, eine einfache Geschichte. Ein Ehemann und Vater stirbt. Der plötzliche Tod reißt eine Leerstelle in das streng getaktete Familiengefüge. Die Ehefrau und die beiden erwachsenen Kinder trauern. Auf je eigene Art versuchen sie, mit dem Verlust umzugehen. Sie erinnern, wollen vergessen – und versuchen ins Weitermachen zu kommen. Die Mutter beginnt – der Roman spielt in den Jahren 2014 bis 2016 – sich für Geflüchtete zu engagieren. Die Tochter, Filippa, setzt alles daran, selbst Mutter zu werden. Sie erhofft sich davon jene Stabilität, die ihrem Leben an Flug- und Bahnhöfen zwischen Paris und London fehlt. Und Bob, der Sohn, flüchtet sich vor allem und jedem in die Einöde Kretas. Dort will er, der wie sein Vater Physiker geworden ist, über die Zeit nachdenken – und vertrödelt viel davon.

Aber „Regenbogenweiß“ ist nur vordergründig ein Buch über Trauer – die Bilder, die Gösweiner dafür findet, sind allerdings zerbrechlich schön. Und ein Buch über den Tod ist „Regenbogenweiß“ auch nicht. Vielmehr geht es um das Leben, um die Entscheidungen, die man trifft, Entscheidungen, die einem aufgezwungen oder abgenommen werden – und um Entscheidungen, von denen man sich wünscht, dass sie einem abgenommen werden. Und es geht darum, wie man einmal Entschiedenes sich und anderen gegenüber rechtfertigt. Wie man davon erzählt und was man lieber weglässt. Kurzum: In „Regenbogenweiß“ geht es darum, was die Figuren sagen – und darum, was sie sich dabei und dazu denken. Das Gesagte ist dabei oft Dahingesagtes. Das Dramatische, das, was die Figuren und mit den Figuren den Text bewegt, ist das, was nicht ausgesprochen wird. Und wie Friederike Gösweiner beides mittels eines simplen „und“ in ihren Satz zusammenführt ist – schlicht und mitunter bis zur Rührung ergreifend – spektakulär.

In einer Szene erinnert sich Filippa, studierte Philosophin und Hölderlin-Forscherin, an eine Joseph-Roth-Verfilmung – und an deren „fremde körperlose“ Erzählstimme aus dem Off. „Regenbogenweiß“ – solche Bezüge sind schließlich nie zufällig – ist ganz ähnlich erzählt: erlebte Rede, die ganz nah an den drei zentralen Figuren bleibt. Gösweiner montiert die verschiedenen Perspektiven geschickt – auch dramaturgisch: Hier wird das Telefon aufgelegt, dort wird darüber nachgedacht, was beim gerade beendeten Telefonat gesagt, was damit wirklich gemeint und was sicherheitshalber verschwiegen worden ist. Aber „Regenbogenweiß“ verharrt – Hölderlin hin oder her – nicht in innerer Unruhe. Denn was kümmert die Welt, womit sich eine Familie herumschlägt? In Paris fallen Schüsse, im Mittelmeer ersaufen Schutzsuchende, dazwischen drohen Beziehungen zu zerbrechen, Passwörter wollen geknackt und ein Goldschatz will gefunden werden. Und wiederum dazwischen eröffnet Friederike Gösweiner in ihrem komplexen, aber nie komplizierten, in allen Farben schimmernden Roman Ahnungen möglichen Glücks. Um es zu erreichen, müssen die Figuren allerdings, wie beim regenbogenweißen Rennrad, an der Beleuchtung schrauben. Das ist nicht frei von Risiko. Aber schon der Versuch allein kann lohnen.