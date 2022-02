Ski-Diebstahl im großen Stil: Paar in Ischgl festgenommen

Wie die Polizei am Freitag berichtet, war es in den vergangenen Tagen rund um die Liftanlagen in Ischgl vermehrt zu Skidiebstählen gekommen, worauf Ischlger Beamte verstärkt Kontrollen in den Bereichen durchführten. Als am Dienstag eine Frau ihr gestohlenes Paar Ski versperrt an einem Skiständer an der Talstation wiederfand, verständigte sie die Polizei.