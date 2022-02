Ex-Gesundheitslandesrat Tilg wird Vizerektor an der UMIT

UMIT-Rektorin Sandra Ückert und der neuer Vizerektor für Forschung und strategische Entwicklung, Bernhard Tilg. © Archivbild: UMIT/ Niederklapfer

Hall – Der Tiroler Ex-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) hat rund neun Monate nach seinem Ausscheiden aus der Landesregierung eine neue, zentrale Position gefunden: Er wurde von der Generalversammlung der Haller Privatuniversität UMIT vergangene Woche zum neuen Vizerektor für Forschung und strategische Entwicklung bestellt, teilte die Universität am Freitag in einer Aussendung mit.

„Bereits in den vergangenen Monaten konnte ich mit Bernhard Tilg in strategischen Entwicklungsthemen der UMIT Tirol intensiv zusammenarbeiten“, zeigte sich Rektorin Sandra Ückert erfreut. Und auch Tilg selbst blickt erwartungsfroh in seine universitäre Zukunft: Besonders am Herzen liege ihm die „enge Zusammenarbeit mit den Gesundheitseinrichtungen und der Gesundheitswirtschaft in Tirol“, meinte der frühere Politiker.

Der 54-jährige Tilg hatte dem Kabinett von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) seit dessen Amtsantritt im Jahr 2008 bis Mai 2021 angehört. Er zog sich im Zuge einer Regierungsrochade von seinem Landesrats-Posten zurück, nachdem er sich seit Beginn der Corona-Pandemie in der Dauerkritik befunden hatte. Überregional besonders bekannt wurde Tilg durch einem Auftritt in der „ZiB2“ im Frühjahr 2020, in dem er mehrmals wiederholte, dass die Behörden in Sachen Ischgl „alles richtig gemacht“ hätten.

Bei seinem Rückzug kündigte Tilg bereits an, als Professor für Medizintechnik und Medizininformatik an die UMIT zurückzukehren. An der Universität hatte der studierte Elektrotechniker bereits vor seiner politischen Zeit von 2004 und 2008 als Rektor fungiert. (APA, TT.com)