Telefonbetrüger entlockten 25-Jährigem in Innsbruck mehr als 10.000 Euro

Innsbruck – Ein 25-jähriger Portugiese wurde am Donnerstag in Innsbruck von angeblichen Mitarbeitern einer Internetfirma angerufen. Diese gaben an, seinen Computer reparieren zu wollen und entlockten dem Mann so mehrere Passwörter. Im Anschluss daran führten die Täter mehrere Überweisungen über den Onlinebanking-Zugang des 25-Jährigen durch.