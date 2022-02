Lorenz Helfer im artdepot: Malend auf den Hund gekommen

Innsbruck – Der „Stall“, aus dem Lorenz Helfer kommt, ist nicht übel. Das längst überregional bekannte Vorarlberger Schriftstellerpaar Monika Helfer und Michael Köhlmeier sind seine Eltern, das Medium der Kunst des Filius ist allerdings oder vielleicht gerade deswegen die Malerei. Zum Maler geworden ist der heute 38-Jährige an der Wiener Angewandten, wo Wolfgang Herzig und Johanna Kandl seine LehrerInnen waren. Um nach Jahren in Wien nun seit zwei Jahren in Bregenz zu leben und malend auf den Hund zu kommen, wie die Bilder vermuten lassen, die Lorenz Helfer im Innsbrucker artdepot zeigt.

Dabei sei er eigentlich gar kein Hundefreund, sagt der Künstler, dass gerade diese Vierbeiner in den meisten Bildern seiner Serie „yuca“ auftauchen, habe sich eigentlich eher zufällig ergeben. Sei eigentlich mehr ein Vorwand, sich auf das Abenteuer des Malens einzulassen. Ausgehend von ein paar farbigen Flecken, die sich in einem intensiven Malprozess zunehmend verdichten, konkrete Formen annehmen.

Irgendetwas Assoziatives, an dem er sein einsames Tun aufhängen kann, brauche er offensichtlich, sagt Lorenz Helfer, sozusagen Figuren, die ihm Gesellschaft leisten. Wobei diese meist nur in Ausschnitten zu sehen sind, aus dem Off ins Bild eintauchen. Fragmentierte Hunde genauso wie Menschen, die von ihren Schatten davonzurennen oder ihnen nachzurennen scheinen. Je nach Licht, einem der ganz wichtigen Stimmungsträger in Helfers Malerei. Was dieser das reizvolle Flair des Ephemeren verleiht, des Flüchtigen, Augenblicklichen.