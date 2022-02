Jeep: Grand-Cherokee-Start rückt allmählich näher

Innsbruck – Im Segment der Oberklasse-Sport-Utility-Vehicles hat Jeep große Spuren hinterlassen. Vier Generationen des Grand Cherokee verkauften sich weltweit rund sieben Millionen Mal, ein Beleg für den Erfolg der Amerikaner. Großvolumige Motoren spielten hier eine Rolle, natürlich auch der Diesel. Von einem alternativen Antrieb gab es bis dato keine Spur. Mit dem Nachfolger, der in einigen Monaten bei uns auf den Markt kommen soll, wird sich das aber klarerweise ändern. Wer daran zweifelt, sollte einen Blick auf die aktuellen Modelle werfen, insbesondere auf die Plug-in-Hybrid-Versionen des Renegade, des Compass und sogar des Hardcore-Offroaders Wrangler. Die neuen Alternativen haben innerhalb kürzester Zeit eine große Fangemeinde ansprechen können, wie Jeep-Chef Christian Meunier in einem Gespräch mit Journalisten vor wenigen Tagen betonte. Und es werde sich in den nächsten Jahren noch mehr hinsichtlich der Elektrifizierung von Jeep-Modellen abspielen.

Das zeigt sich schon heuer mit der Einführung des besagten Grand Cherokee der fünften Generation. Der kommt nicht nur mit frischer Formensprache und Fokus auf Digitalisierung im Innenraum in den Handel, sondern auch mit einer so genannten 4xe-Version, also mit einem Plug-in-Hybrid-Derivat. Der ist beseelt mit einem Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenzinmotor und einem Elektromotor, die zusammen 380 PS leisten und ein maximales Drehmoment von 637 Newtonmetern stemmen. Allradantrieb ist natürlich auch an Bord, bis zu 130 km/h kann der Grand Cherokee 4xe rein elektrisch fahren, die Reichweite beträgt laut Herstellerangaben im Stadtbetrieb bis zu 51 Kilometer im Strommodus. (hösch)