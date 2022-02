„An Impossible Project“: Die glorreiche Zukunft der Vergangenheit

Daher wird der analoge Träumer Kaps im Lauf des Films zum Helden mit tragischer Note. Seine eigene Firma feuert ihn, wie einst Apple Steve Jobs. Ein junger New Yorker und sein solventer Vater übernehmen und versuchen, die Liebhaberei zur einträglichen Marke zu machen. Der Film wechselt immer wieder zwischen der Kerngeschichte der Sofortbild-Wiederbelebung und den weiteren Erkundungen des „Docs“ in der Welt des analogen Revivals.

Die führen ihn unter anderem auf Kurzbesuche zum italienischen Nobel-Notizbuch-Hersteller Moleskine und zum größten Vinyl-Presswerk Europas. Zu Hause in Wien, der „Analog-Hauptstadt Europas“, eröffnet er ein Kaffeehaus mit Shop, Laboratorium und „Wunderkammer“. Dort verewigt er Live-Konzerte direkt auf Vinyl und führt voller Stolz amerikanischen Investoren Lochkarten-Systeme und antike Jukeboxen vor. Den Abschluss bildet ironischerweise ein Besuch ausgerechnet bei Facebook. Der Konzern betreibt ein Analog Research Lab, quasi als nicht-digitales Feigenblatt für die virtuelle Kommerzialisierung. Im luxuriösen Grandhotel Südbahn am Semmering lädt „Doc“ Kaps dann zum Nostalgie-Dinner einiger Analog-Liebhaber, um über die glorreiche Zukunft der Vergangenheit zu sprechen.

Der leichtfüßige Dokumentarfilm vollzieht diese Liebe zum Analogen großartig und auf transparente Weise nach, bis zur 35-mm-Arriflex-Kamera, mit der er gedreht wurde. Kritisches über die Re-Analogisierung bleibt ausgespart. Es geht nicht um den Widerspruch zwischen dem „authentischen Erleben“, „Digital Detox Experiences“ und der künstlichen Nostalgie des Hipstertums, das seinen Analog-Fetisch als Marketing-geleiteten Lifestyle zelebriert. Es sei eine „Rebellion against things working too easy“, heißt es an einer Stelle. Warum aber die Farb-Chemie einer Sofortbildkamera lebensnäher und menschlicher sein soll als elektronische Physik, kann auch der „Doc“ nicht beantworten. „An Impossible Project“ ist vor allem ein analoger Film von Liebhabern über Liebhaber für Liebhaber. Und am Ende geht es sowieso um eine wunderbare Sowohl-als-auch-Vielfalt. (maw)