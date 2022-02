DS 9 als Plug-in-Hybrid: Die französische Kunst des Reisens

Gediegener Auftritt, jetzt auch mit stärkerem Antritt: Als Plug-in-Hybrid mit 360 PS Systemleistung und 4 x 4 spielt der DS 9 glaubwürdig in der Dynamik-Liga mit.

Nizza – Die Karriere von DS ist kurz, aber ansprechend: von der Modellbezeichnung eines Ausnahme-Autos der 50er- bis 70er-Jahre über die gehobene Ausstattungslinie von Citroën-Modellen der jüngeren Vergangenheit zur eigenen Marke seit 2015. Die meisten Verkäufe werden naturgemäß im Mutterland verzeichnet, was aber auch daran liegen mag, dass „Premium“ im Rest der automobilen Welt immer noch mit Stern, Doppelniere oder vier Ringen verbunden wird.

Um das zu ändern, hat sich die jungen Marke 2021 ein zünftiges Flaggschiff geschenkt: Der DS 9 ist eine Limousine mit klassischen Proportionen, höchstem Komfort und viel Luxus, der das Leben an Bord angenehm macht. Dazu ausschließlich mit Plug-in-Antrieb zu haben, womit er sich auch den Zeitgeist zu Eigen macht. Neben dem Preisvorteil durch die NoVA-Befreiung gibt es daher auch noch einiges an Ersparnis bei der motorbezogenen Versicherungssteuer abzugreifen – beim neuen Topmodell laufen immerhin 160 der 360 PS gratis mit, die Steuer fällt nur für die restlichen 200 Pferde aus dem Benzinmotor an.