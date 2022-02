Renault Mégane E-Tech Electric: Bekannter Name, ganz neues Auto

Doch das dürfte für Österreich-Chef Thilo Schmidt und sein Team noch nicht reichen, denn ab April wird der neue Mégane E-Tech Electric auch bei uns auf den Markt kommen, und da hört man ganz ungezwungen: „Der wird den Verkaufserfolg des Zoe übertreffen.“ VW, Škoda, Seat, Hyundai, Kia & Co. bekommen also einen neuen Mitbewerber, der mittendrin statt nur dabei sein will.

Die Kompaktklasse, im Volksmund nach dem langjährigen Marktführer auch Golfklasse und in der Branche C-Segment genannt, wird auch in nächster Zeit jene mit den höchsten Absatzchancen sein. Und das gilt für die „herkömmlichen“ Verbrennermodelle genauso wie für die „alternativen“ Elektrischen. Also werden die Autobauer auch elektrisch in diesem Segment starke Präsenz zeigen.

Der elektrische Mégane bietet mit der 60-kWh-Batterie 160 kW (220 PS) Leistung und 300 Newtonmeter Drehmoment. Nach WLTP beträgt die Reichweite 450 Kilometer. Mit der kleineren (40 kWh/96 bzw. 131/250) sind es 300 Kilometer. Effiziente Ladezeiten werden mit 80 kW Leistung an 130-kW-Gleichstrom-Ladestationen erreicht. Bis zu 160 Kilometer im Stadtverkehr werden in 60 Minuten an einer öffentlichen Ladestation mit 22 kW erreicht, bis zu 200 auf der Autobahn in 30 Minuten an einer Schnellladestation mit 130 kW und bis zu 300 Kilometer (nach WLTP-Zyklus) in 30 Minuten im Schnellladen. Ein Typ-2-Kabel kommt serienmäßig. Eine eigene Karte wird das Laden in vielen europäischen Ländern an 4000 Stationen und über 260.000 Ladepunkten erleichtern. Dazu kann mit einem Zusatzabo im „Mobilize Charge Pass“ das Ionity-Netz (1500 Ladepunkte in 24 Ländern) voraussichtlich ab Sommer zu Vorzugspreisen benutzt werden.