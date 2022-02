Von Steig abgekommen: 24-Jähriger stürzte in Längenfeld in den Tod

Längenfeld – Ein tragisches Ende nahm eine nächtliche Rodelfahrt in Längenfeld. Zehn Personen starteten in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr die Abfahrt von der Sulztal Alm in Richtung Gries. Dabei saßen immer zwei Personen auf einer Rodel. Während der Fahrt entschied sich ein 24-Jähriger, dass er zu Fuß die weitere Strecke nach Gries gehen wollte.