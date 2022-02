„Zeilen, Zeichen, Zeiten“: Literarische Tauschgeschäfte in Hall

Hall – Bernhard Aichner wurde mit ziemlich hartgesottenen Thrillern bekannt, Carolina Schutti schreibt lyrische Prosa, die es bereits bis zum Bachmann-Wettbewerb schaffte. Beide leben in Tirol – und bearbeiten doch ganz andere literarische Felder. In der neuen Veranstaltungsreihe „Zeilen, Zeichen, Zeiten“ im Haller Kulturlabor Stromboli kommen Aichner und Schutti am Mittwoch, 23. Februar (20 Uhr), trotzdem zusammen. Sie haben ihre jüngsten Veröffentlichungen – Aichners Krimi „Gegenlicht“ und Schuttis Roman „Der Himmel ist ein kleiner Kreis“ – getauscht und wollen nun darüber reden, was ihnen beim Lesen auf- und dazu eingefallen ist. Moderiert wird die Begegnung von ORF-Literaturkenner Martin Sailer.