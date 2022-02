„Geschlossene Gesellschaft“ im Burgtheater: Paartanz im Teufelskreis

Sartre in Starbesetzung: Regina Fritsch, Tobias Moretti und Dörte Lyssewski. (von links). © Horn/Burgtheater

Von Bernadette Lietzow

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Was mag zum Entschluss geführt haben, Jean-Paul Sartres inzwischen sehr selten gespielten Existenzialismus-Klassiker „Huis Clos/Geschlossene Gesellschaft“ aus dem Jahr 1944 zu zeigen? Soll das Schicksal der drei „Abwesenden“, wie Sartres Figur der Inès sich und ihre (un-)toten Höllen-Mitbewohner benennt, assoziativ die pandemisch bedingte Kasernierung der vergangenen zwei Jahre reflektieren? Vielleicht, vielleicht auch nicht, überlassen bleibt die Interpretation dem Publikum.

Dieses ist in eine Riesen-Hölle geladen, Martin Kušej nimmt sich für das Vier-Personen-Stück das weite Land der Burgtheater-Bühne und bezieht auch den Zuschauerraum mit ein – bei voller Beleuchtung lösen sich die Grenzen auf, soll man gleichsam als Komplize beteiligt sein am Geschehen. Eine graue, überdimensionale Ziegelwand bildet den Bühnenhintergrund, ein langer weißer Tisch, Ziegelbrocken und – der Ort der Verdammnis gibt sich kunstaffin – eine gipsweiße Erwin-Wurm-Skulptur in Gurkenform (Bühne: Martin Zehetgruber), irgendwoher dringt dumpfes Grollen (Musik von Aki Traar): In diese Welt geworfen ist der Journalist Joseph Garcin, mit zwölf Kugeln hingestreckter vorgeblicher Held, den Tobias Moretti als gewandter Anwalt dieses zwiespältigen Charakters zwischen ängstlichem Feigling, intellektuellem Prahler und Gewalttäter facettenreich verkörpert. Anfangs noch kämpferisch, resigniert er schnell, als ihm der „Kellner“, den Christoph Luser als elegant-ironischen Dienstmann mit Fred-Astaire-Anmutung vorstellt, die Ausweglosigkeit seines augenblicklichen und zugleich ewigen Verweilens in der Unterwelt klarmacht.

Nur kurz bleibt er der einzige „Gast“, bald schon stapft Fräulein (darauf besteht sie!) Inès Serrano durch den Friedhofskies, soeben verstorben, da ihre Geliebte Florence den Gashahn aufgedreht hatte. Eine beeindruckende Dörte Lyssewski wird an dem knapp zweistündigen, pausenlosen Abend die Hauptverhandlerin im Dienst Sartres sein. Ihre Abgeklärtheit und finale Akzeptanz lassen die Verdammten in ihrer Hölle, bei inzwischen geöffneten Türen, „weitermachen“, gleichzeitig das Schlüsselwort, das am Ende fällt.

In die Rolle der Dritten im Bunde schlüpft die vor Kurzem als erste weibliche Darstellerin mit dem Albin-Skoda-Ring ausgezeichnete Regina Fritsch. Ihre Estelle Rigault, Kindsmörderin und Intrigantin, ist in kleinem Schwarzen und rotem Kussmund fast klischeehaft französische Bürgersfrau der 1940er-Jahre. In Kušejs Deutung ist diese Figur sehr auf den Einsatz ihrer weiblichen Reize fokussiert, was Fritsch nicht so ganz freiwillig mitzutragen scheint.

Wie überhaupt der Regisseur dem philosophischen Kern des Stücks nicht ganz zu vertrauen scheint. Sartres messerscharfe Offenlegung dessen, dass Solidarität eine schöne Utopie und der Mensch wider besseres Wissen nach wie vor des Menschen Wolf ist (oder „Folterknecht“, wie der Autor seinen Charakteren in den Mund legt), wird am Burgtheater mit einigem Getöse seines aufrüttelnden Gehalts beraubt.