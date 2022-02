Kurs bleibt niedrig: Bitcoin weiter unter 40.000 US-Dollar

Frankfurt – Der Bitcoin hat zum Wochenstart weiter unter der Marke von 40.000 US-Dollar notiert. Am Montag kostete die älteste Kryptowährung in der Früh auf der Handelsplattform Bitfinex rund 39.200 US-Dollar (34.525 Euro). Am Wochenende war der Kurs bis auf gut 38.000 Dollar gefallen, das war der tiefste Stand seit Anfang Februar. Auch andere Digitalanlagen wie Ether oder XRP konnten ihre Verluste vom Wochenende am Montag nur teilweise aufholen.