Thiem rutschte erstmals seit fast sieben Jahren aus Top 50 der Weltrangliste

Dominic Thiem ist in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranliste erstmals seit fast sieben Jahren aus den Top 50 gerutscht. Der Ex-US-Open-Sieger, der wegen einer Handgelenksverletzung seit Juni 2021 kein Match auf der ATP-Tour bestritten hat, rangiert an der 52. Stelle. Diese Position hatte er auch am 23. März 2015 eingenommen. Sein Comeback hat der 29-jährige Niederösterreicher frühestens für das am 10. März beginnende Turnier in Indian Wells angekündigt.