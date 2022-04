Bundeskanzler Nehammer absolviert am Samstag einen „Solidaritätsbesuch" in der von Russland militärisch angegriffenen Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet nach einem Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk mit mehr als 50 Toten eine entschiedene Antwort der internationalen Gemeinschaft. Alle Infos im Live-Blog.