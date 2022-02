Schulden als Motiv: Banküberfall in Innsbruck nach 15 Minuten geklärt

Innsbruck – Ein mittlerweile selten gewordenes Kapitalverbrechen war am Montagvormittag in Innsbruck Auslöser für eine Großfahndung. Nach zweieinhalb Jahren Pause mussten die Polizeibeamten erstmals wieder einen Bankräuber aufspüren. Was trotz fehlender Übung rasch gelang – 15 Minuten nach dem Überfall nahmen die Beamten einen 43-jährigen Verdächtigen fest.

Die Angestellte füllte die Tasche des Räubers mit dem Inhalt der Kasse. Dann ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Minuten später durchstreiften bereits Polizeibeamte die Lohbachsiedlung: „Wir hatten rasch Überwachungsfotos und Zeugen zur Verfügung, die den Täter beschreiben konnten“, schildert Maurer weiter. So kam es, dass die Beamten nur 15 Minuten nach dem Überfall am etwa einen Kilometer entfernten Vögelebichl einen Verdächtigen festnehmen konnten.

Zuletzt musste sich Maurer im Sommer 2019 mit einem Bankraub beschäftigten. Am 31. Juli überfiel ein Italiener die Raika am Innsbrucker Innrain. Der Täter wurde rasch identifiziert, eine Woche später in Bari in Süditalien festgenommen und 2021 zu acht Jahren Haft verurteilt.