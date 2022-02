Corona-Krise macht's möglich: Autos wurden trotz Nutzung wertvoller

Wien – Die Coronapandemie lässt manche wirtschaftlichen Grundsätze wanken – auch am Markt für Gebrauchtwagen. Viele beliebte Modelle haben jetzt einen höheren Verkaufswert als Anfang 2020 – obwohl sie inzwischen zwei Jahre älter sind und mehr Kilometer am Tacho haben, ergab ein Vergleich der Onlineplattform willhaben.at. So sei ein Skoda Octavia heute bei laufender Fahrzeugnutzung fast 2.000 Euro mehr Wert als vor zwei Jahren, bei einem Ford Focus betrage das Plus knapp 1.500 Euro.