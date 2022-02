Afghanische Taliban: Frauen in Ministerien müssen Hidschab tragen

Kabul – Die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban haben neue Verhaltensregeln und Kleidungsvorschriften für Ministerien des Landes verordnet. Demnach sind weibliche Regierungsangestellte fortan dazu verpflichtet, den Hidschab zu tragen. Sollten sie das nicht tun, sei ihnen zu kündigen, hieß es am Montag in einer Anordnung des Ministeriums für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters. Frauen sollen außerdem getrennt von Männern arbeiten. Frauen, die keinen Hidschab tragen, sollen in Ministerien nicht vorgelassen werden.