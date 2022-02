49-Jähriger verlor mehrere Tausend Euro an vermeintliche amerikanische Soldatin

Innsbruck – Mehrere Tausend Euro hat ein 49-Jähriger kürzlich an Internetbetrüger verloren, berichtet die Tiroler Polizei. Eine vermeintliche amerikanische Soldatin kontaktierte den Mann Mitte Februar via Facebook-Messenger. Sie gab an, einen sechsstelligen Betrag für die Eröffnung eines Geschäftes nach Tirol transferieren zu wollen. Für die Übernahme des Geldes brauche sie eine Kontaktperson, die wiederum als Belohnung einen sechsstelligen Betrag erhalten sollte.