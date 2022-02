Zwei Verletzte bei Frontalunfall in Breitenwang

Breitenwang – Bei widrigen Witterungsverhältnissen kam es am Montagvormittag auf einer Gemeindestraße in Breitenwang zum Frontalzusammenstoß zweier Autos. Ein 31-Jähriger kam laut Polizei gegen 8.40 Uhr nach einer Fahrbahnkuppe in einer Rechtskurve auf der Schneefahrbahn ins Rutschen. Er prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 59-Jährigen. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)