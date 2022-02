Jubiläum des Außerferner Jägerskitages: Auf der Jagd nach der Bestzeit

Berwang – Ein wenig Nostalgie kam kürzlich am Thanellerkarlift in Berwang auf. Als Hommage an das von Robert Partner und Bezirksjägermeister Martin Hosp sen. im Jahr 1972 erstmals ins Leben gerufene Event wurde dort nämlich das 50-Jahr-Jubiläum des Außerferner Jägerskitages gefeiert.