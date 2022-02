Große Nachfrage: Drittes Auto für Car-Sharing in St. Johann

St. Johann i. T. – Eine umweltfreundliche Alternative zum Zweitauto gibt es seit September 2018 in der Marktgemeinde St. Johann. Nach einem anfänglichen Test durch das Ortsmarketing waren die beiden Elektroautos für die Bevölkerung buchbar. Bereits von Anfang an erfreuten sich die beiden „Jo-e“ (St. Johann und elektro) großer Beliebtheit. Allein in den ersten acht Monaten wurden 30.000 Kilometer abgespult.