Ajax gestand Fehler ein und zahlt Nouris Familie 7,85 Millionen Euro

Amsterdam – Ajax Amsterdam hat sich mit der Familie von Ex-Spieler Abdelhak Nouri auf eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe geeinigt. Der Verein zahlt demnach 7,85 Millionen Euro, wie der niederländische Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte. Nouri erlitt am 8. Juli 2017 bei einem Testspiel gegen Werder Bremen im Zillertal einen Herzstillstand. Danach lag der heute 24-Jährige im Koma und leidet an schweren bleibenden Hirnschäden.