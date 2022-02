MedUni Wien attestiert Covid-Impfstoffen nur schwachen Schutz gegen Omikron

In einer Studie unter Leitung von Rudolf Valenta von der MedUni Wien wurde eine österreichische Subpopulation an Geimpften und Genesenen auf deren Antikörper-Status und Schutz vor der Wuhan-, der Delta- und der derzeit in Österreich vorherrschenden Omikron-Variante untersucht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Zu diesem Zweck wurde ein für die bisherigen Varianten entwickelter Test, der untersucht, ob das Virus über seine Rezeptorbindungsdomäne (RBD) an den Rezeptor auf menschlichen Zellen binden kann, rasch für Omikron adaptiert. Das sei auch für jede neu auftretende Variante innerhalb von drei Wochen möglich. Damit wurden Geimpfte aller derzeit in Österreich zugelassenen Impfstoffe und Impfstoffkombinationen untersucht.