Die Schnapszahl des Monats: Was sich alles hinter der 2 verbirgt

👩‍❤️‍💋‍👨 GESELLIG: Anfang des 16. Jahrhunderts beschreibt der Universalgelehrte Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim die Zwei als „Zahl der christlichen Liebe und gegenseitigen Zuneigung, der Heiraten und des geselligen Lebens". Die genannten Begründungen sind heute noch nachvollziehbar: „Wehe dem, der allein ist; wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelfe", heißt es in seiner Schrift „De occulta philosophia". Und besonders anschaulich: „Wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie kann ein Einzelner warm werden?"

❤️ VERLIEBT: Zwei, die sich lieben. Zwei, die als Paar durchs Leben gehen wollen. Wenn diese Zweisamkeit vor einem Standesbeamten offiziell zur Ehe wird, ist das ein denkwürdiger Tag. Gut, wenn das Datum auch nach Jahrzehnten noch in Erinnerung bleibt. Also: ein Tag mit möglichst wenig verschiedenen Ziffern. Im Jahr 2022 bietet sich der Februar an, der zweite Monat des Jahres. Und wenn es dann mit der Trauung am 2. geklappt hat oder sie am 22. geplant ist – dann wird der Hochzeitstag garantiert nicht vergessen.