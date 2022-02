Saisonaus - ja, Karriereende - nein! Noch hat Iraschko-Stolz Spaß am Skispringen

Für Daniela Iraschko-Stolz ist noch nicht "Time to say goodbye".

Hinzenbach – Die Saison ist für Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz zwar vorbei, ans Aufhören mag die 38-Jährige aber nicht denken. Das erklärte die Ex-Weltmeisterin am Dienstag bei einem Medientermin. "Skispringen macht mir extrem viel Spaß, da gibt es keinen Grund, das zu beenden", sagte Iraschko-Stolz, fügte aber mit Blick auf ihre Knieprobleme hinzu: "Ich werde irgendwann aufhören müssen, weil ich aufhören muss, aber nicht weil ich will."

Die Athletin plagen seit langem starke Knieschmerzen, die für die Wahl-Tirolerin bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein deutliches Handicap waren. "Aufgrund von Vorverletzungen habe ich einen brutalen Knorpelschaden, dadurch stößt bei mir immer der Knochen auf den Knochen", so Iraschko-Stolz. Das habe zu einem großen Knochen-Ödem und Schwellungen im Knie geführt. "Das drückt mittlerweile auf den Nerv, so dass ich auch den Fuß nicht spüre. Du hast 24 Stunden das Gefühl, du verlierst den Fuß."