Wettbewerb am Mobilfunkmarkt im Fokus

Wien – Die Telekom-Regulierungsbehörde TKK (Telekom-Control-Kommission) hat eine Untersuchung zum Wettbewerb am Mobilfunkmarkt eingeleitet, wie sie am Dienstag bekannt gab. In den vergangenen zwei Jahren seien immer wieder Beschwerden über wettbewerbsverzerrendes Verhalten beim Regulator und der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eingegangen.

Deshalb sei nun zu prüfen, ob der Wettbewerb am mobilen Vorleistungsmarkt, und damit auch am mobilen Endkundenmarkt, weiterhin gegeben sei. Vor allem im Kontext neuer Technologien und Geschäftsmodelle sieht die Regulierungsbehörde eine potenzielle Beeinträchtigung des Wettbewerbs in Zukunft. Im Hinblick auf 5G und die damit verbundenen hohen Investitionskosten will der Regulator beurteilen, ob weitere Kooperationen von Mobilfunkern beim Infrastrukturausbau förderlich für den Wettbewerb sind und welche Auswirkungen sie auf MVNOs haben.