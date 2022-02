Amtsbach-Kraftwerkspläne sind zurück – und mit ihnen die Anrainerproteste

Plus

2015 sammelten Bürger in Hall über 430 Unterschriften gegen ein Wasserkleinkraftwerk am Amtsbach. Im Gegensatz zu damals liegt nun eine Projekteinreichung vor. Die Anrainer fürchten um Lebensqualität und Mikroklima. Der Projektwerber weist die Kritik zurück – und verweist auf dringende Sanierungsarbeiten, die teils Aufgabe der Anrainerschaft seien. Die BürgermeisterkandidatInnen in Hall sind geschlossen gegen das Projekt.