Meisterkonzerte in Innsbruck: Leidenschaft und Liebesseufzer

Innsbruck – Mehr als fünfzig Kompositionen Mozarts tragen die Gattungsbezeichnung „Sinfonie“. Ihn deshalb als Sinfoniker zu bezeichnen, käme wohl niemandem in den Sinn. Der Großteil seiner frühen Sinfonien waren Gelegenheitswerke, zum Teil in Rekordzeit niedergeschrieben. So ist es kaum verwunderlich, dass etliche so gut wie nie aufgeführt werden.