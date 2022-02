Bayern-Politiker zu Transit und Pläne der neuen ORF-Chefin: Das war „Tirol Live“

Das Ringen um eine Transitlösung für Tirol – inklusive der Spannungen zwischen den Nachbarn Bayern und Tirol – war am Mittwoch großes Thema bei „Tirol Live”. Am Donnerstag findet in Wien ein „Transitgipfel" mit Bundeskanzler Karl Nehammer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und LH Günther Platter statt.

Ebenfalls zu Gast war die neue ORF-Landesdirektorin Esther Mitterstieler, die zu ihren Plänen für das Landesstudio Stellung nahm. Sie will unter ihrer Leitung die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Bei „Tirol Live“ kündigte die gebürtige Südtirolerin an, dass der ORF Tirol verstärkt auch im Trentiner Raum präsent sein wolle. Mitterstieler will damit Grenzen, die sie noch in den Köpfen des Publikums ortet, zunehmend aufbrechen.