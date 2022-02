Anmeldefrist für Medizinstudium startet am 1. März

Wien – Am kommenden Dienstag (1. März) startet die Internet-Anmeldung für die Bewerbung um Studienplätze in der Human-oder Zahnmedizin für das Studienjahr 2022/23 an den Medizin-Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Medizinischen Fakultät der Universität Linz. Die Frist läuft bis 31. März, die Aufnahmeprüfung für die insgesamt 1850 Studienplätze findet an allen Standorten am 8. Juli statt.

Heuer stehen 110 Studienplätze mehr als im Vorjahr zur Verfügung - 70 zusätzliche entstehen in Linz, 20 in Wien und je zehn in Graz und Innsbruck. Insgesamt werden an der Medizinischen Universität Wien 760 Plätze angeboten, an der Medizinischen Universität Innsbruck 410, an der Medizinischen Universität Graz 370 und in Linz 310.