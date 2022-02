Thomas Pupp und Heidi Steinacher: Zwei Sechziger, die den Sport leben

Einer der schönsten Momente in der Laufbahn als Radmanager: Thomas Pupp (im weißen Hemd) bei der Rad-WM 2018 in Innsbruck.

Innsbruck – 15 Saisonen ist es her, dass die Idee eines Tiroler Nachwuchs-Radrennstalls umgesetzt wurde. „Die Zeit war reif, denn wir hatten im Land viele Talente“, hielt der seit damals beim Cycling Team Tirol auftretende Verantwortliche Thomas Pupp fest. Der frühere PR-Mann und Politiker (u. a. Sportlandesrat), der am heutigen Mittwoch seinen 60. Geburtstag feiert, tritt selbst voller Passion in die Pedale. Kein Wunder also, dass „Ride with Passion“ das Motto seiner jungen Equipe darstellt.