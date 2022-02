Ein Zweikampf mit bekannten Gesichtern in Flaurling

Plus

Brigitte Praxmarer gegen Martin Dosch: So lautete 2016 das Rennen um den Bürgermeistersessel in Flaurling - und so lautet es auch heuer. Während Praxmarer (Gemeinsam für Flaurling, SPÖ &Parteiunabhängige) ihre zweite Amtszeit und wiederum eine Mandatsmehrheit anstrebt, will Dosch sie ablösen und mit seiner auf "Ja zu Flaurling" umbenannten Liste zur stärkeren Kraft im Gemeinderat werden.