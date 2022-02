Selbsthilfe bei einem Blackout: Lienz erhielt Notfallversorgung

Lienz – Im Katastrophenfall richtet die Gemeindeeinsatzleitung, die in Lienz aus 80 Personen besteht und dauerhaft rund um die Uhr arbeiten kann, in den Stadtteilen sechs Selbsthilfe-Basen ein. Diese sind fußläufig erreichbar, von dort aus wird Hilfe gerufen und koordiniert.

Das Land lenkt erst seit einem Jahr den Blick auf die Notfall-Vorsorge in den Gemeinden, auch Förderungen gab es vor einigen Jahren, als die Stadt Lienz die ersten Notstromaggregate ankaufte, noch nicht. „Ein nächtlicher Stromausfall für mehrere Stunden hat uns damals die Notwendigkeit drastisch vor Augen geführt“, erklärten Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und ihr SPÖ-Vize-BM Siegfried Schatz in einem Mediengespräch. Bei den Starkschnee-, Starkregen- und Sturmereignissen in jüngster Vergangenheit hätten die trainierten Abläufe der Einsatzkräfte bereits im Katastrophenfall erfolgreich Anwendung gefunden. Wegen des hohen Arbeitsaufwands wurde zusätzlich zur Gemeindeeinsatzleitung im Rathaus eine eigene Stabsstelle für den Katastrophenschutz eingerichtet.