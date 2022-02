Stadtwerke Imst übernehmen Tiefgarage in der Innenstadt

Die Anteile der Sparkasse Imst an der gleichnamigen Tiefgarage gehen in das volle Eigentum der Stadtwerke über.

Imst – Die Imster Stadtwerke sind ein Rückgrat und im Eigentum der Stadtgemeinde Imst. Im Wirtschaftsplan für das laufende Jahr wird bei einem Ertrag von 12,5 Millionen Euro ein Jahresüberschuss von 183.300 Euro erwartet – das berichtete der Obmann des Beteiligungsausschusses der Stadt, GR Christian Linser. Die Stadt beschloss außerdem die Übernahme der Anteile der Sparkasse Imst an der gleichnamigen Tiefgarage in der Innenstadt.

Die Sparkassen-Garage gehört bislang jeweils zur Hälfte den Stadtwerken und der Sparkasse Imst AG. Da sie damit zugleich Kreditgeber als auch Schuldner ist, sei diese Konstellation immer wieder Kritikpunkt bei der Revision, erklärte Linser dem Imster Gemeinderat. Die Lösung: Die Sparkasse verkauft ihren Hälfteanteil an die Stadtwerke um einen Euro und beteiligt sich zur Hälfte an einer Sondertilgung in der Höhe von insgesamt 260.000 Euro. Somit bleibe für die Stadtwerke eine Restschuld von 670.000 Euro an der Tiefgarage. Und vor allem – die Stadtwerke können Verluste aus den Tiefgaragen mit Gewinnen gegenrechnen.