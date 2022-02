Auch die WSG Tirol schaut auf Rapids Europacup-Auftritt in Arnheim

Marco Grüll und seine Rapidler wollen auch heute in Arnheim jubeln.

Arnheim – Rapid hat im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Europa-Conference-League die Trümpfe selbst in der Hand. Im Rückspiel bei Vitesse Arnheim am Donnerstag (21 Uhr/live Servus TV und Sky) im GelreDome wollen sich die Wiener nach dem Hinspiel-2:1 die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Ein Aufstieg wäre „etwas Historisches“, wie Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer betonte. Tatsächlich wäre Rapid zum ersten Mal seit 1997 in einem Europacup-Achtelfinale dabei.