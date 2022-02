Sozialleistungsbetrug von über 30.000 Euro in Tirol aufgeflogen

Innsbruck, Kufstein – In Tirol hat eine Gruppe von fünf Personen aus Afghanistan Sozialgelder in Höhe von über 30.000 Euro unrechtmäßig bezogen. Der Haupttäter, ein Mindestsicherungsbezieher, mietete in Innsbruck eine Garage als Kfz-Werkstatt an und schob laut Polizei Bekannte als Geschäftsführer vor.