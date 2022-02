Snowboarder prallte in Ischgl gegen Baumgruppe: Schwer verletzt

Ehrwald, Ischgl – Zwei Wintersportler wurden am Donnerstag auf Tirols Pisten verletzt. Im Skigebiet Ehrwald fuhr gegen Mittag eine 19-Jährige auf der Piste Nr. 11 talwärts. An der Kreuzung mit der Piste Nr. 3 kollidierte die Skifahrerin mit einem 61-Jährigen.

Die junge Frau erlitt laut Polizei eine Gehirnerschütterung. Sie wurde von der Pistenrettung versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen. Auch der Skifahrer wurde verletzt, konnte aber selbstständig im Tal einen Arzt aufsuchen.

Am Nachmittag kam ein Snowboarder im Skigebiet Silvretta Arena in Ischgl von der Piste ab. Der 41-Jährige stürzte etwa zehn Meter über die Böschung ab. Er prallte gegen einen Baumgruppe.

Der Mann erlitt laut Polizei schwere Beinverletzungen. Er wurde von der Pistenrettung per Seil aus dem steilen Gelände geborgen. Anschließend wurde er per Seilwinde von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)