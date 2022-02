Staatspreise für Tiroler Architekturprojekte

Innsbruck – Das vom Innsbrucker Architekturbüro Snøhetta geplante Projekt „Swarovski Manufaktur“ in Wattens erhält den Staatspreis für Architektur 2021 in der Kategorie „Produktion“. Auch die Auszeichnung in der Sparte „Digitalisierung“ geht heuer nach Tirol: Prämiert wird die von Manfred Sandner und Betina Hanel geplante Innsbrucker Tourismusinformation am Burggraben. Ein dritter Staatspreis ging an die Grazer „Gesundheitseinrichtung Josefhof“.