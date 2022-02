U-Ausschuss zu ÖVP-Affären und das Ende der Koalition

Sieht Hafenecker im U-Ausschuss ein mögliches Ende der Regierungskoalition von ÖVP und Grünen? Da will er sich im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung nicht festlegen. „Die Regierung ist sehr instabil. Aber wenn sie mich heute fragen, würde ich antworten: Beide Parteien werden versuchen, so lange als irgendwie möglich in der Regierung zu bleiben. Doch nächste Woche kommt Bundeskanzler (Karl) Nehammer als Auskunftsperson in den U-Ausschuss. Dann könnte ich vielleicht schon eine andere Einschätzung haben.“