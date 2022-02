Pfunds und Truden in Euregio vereint

Pfunds, Truden – Alarm in der Nacht auf 23. August 2005 in Pfunds: Die Stubnerbachmure bescherte dem Dorf Millionenschäden. Unter den zahlreichen freiwilligen Helfern trafen auch Schützen aus Truden (Dorf im Süden Südtirols) ein. Ihr Einsatz war der Beginn einer ungewöhnlichen Nord-Südtiroler Freundschaft, die sich über Jahre vertiefte und kürzlich bei einem Festakt in Truden den Höhepunkt erreichte.

„Die beiden Gemeinden verpflichten sich, dauerhaft freundschaftliche Verbindungen herzustellen – auf allen Gebieten, die von gemeinsamem Interesse sind“, heißt es in der Urkunde. Der Austausch solle vor allem in Bereichen „des kulturellen und sozialen Lebens gefördert werden“. Auch der Einsatz „für Frieden, Wohlstand und für die Einheit Europas“ wird hervorgehoben. LH Günther Platter wandte sich mit einem Schreiben an die beiden Euregio-Partner: Die Unterzeichnung der Urkunde bedeute einen Auftakt, „um Verbindungen zu schließen, Gemeinschaften zu stärken und damit Grenzen verschwinden zu lassen“. Die wirtschaftlichen Hindernisse und kulturellen Beschränkungen „sollen nun endgültig der Vergangenheit angehören“, erklärte Schuchter. Epp zeigte auf: „Es gibt Verbindungen mit der Theatergruppe, es wird gemeinsam Ski gefahren, Pfundser machen Urlaub in Truden und Trudner in Pfunds.“ Der Festakt endete mit den Klängen der Tiroler Landeshymne. (hwe)