Geplante Hochwasser-Verbauungen an der Isel in Lienz nicht heuer

Diese erste Visualisierung zeigt, wie die Terrassen an der Isel mitten in Lienz aussehen könnten.

Lienz – Bisher waren nur technische Zeichnungen verfügbar von den geplanten neuen Hochwasser-Verbauungen an der Isel in Lienz. Der Gemeinderat hatte zuletzt zusätzliche Ausgaben von 320.000 Euro für die Gestaltung eines 60 Meter breiten Bereiches mit stufenförmig angelegten Terrassen und Plattformen freigegeben, die TT berichtete. Die bestehende meterhohe Ufermauer soll in diesem Bereich unterbrochen werden, um Sitzmöglichkeiten und Bänke zu schaffen, die bis an das Wasser heranreichen.