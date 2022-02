Erstes Bürohaus aus Holz für die Tiroler Versicherung

Innsbruck – Die Tiroler Versicherung errichtet an ihrem Standort in Innsbruck ein neues Bürogebäude. Das besondere an dem geplanten Bau: Er wird das erste Bürogebäude in Innsbruck, das überwiegend in Holzbauweise und mit 220 Quadratmetern begrünter Fassade errichtet wird. „Unser Ziel war und ist ein Leitprojekt in Sachen nachhaltiger städtischer Bauweise“, betont Franz Mair, Vorstandsdirektor.