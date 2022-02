Leipzig und Barcelona in Europa League weiter, Dortmund gegen Rangers raus

San Sebastian - RB Leipzig ist ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Der deutsche Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstag das Sechzehntelfinal-Rückspiel bei Real Sociedad mit ein wenig Zittern 3:1. Das Hinspiel vor einer Woche war 2:2 ausgegangen. Der FC Barcelona schaffte mit einem 4:2 bei Napoli den Einzug in die nächste Runde. Für die Katalanen trafen nach dem 1:1-Hinspiel Jordi Alba (9.), Frenkie de Jong (13.), Gerard Piqué (45.) und Pierre-Emerick Aubameyang (59.).

Willi Orban (39.) nach einem Elfmeter-Fehlschuss von André Silva, Silva (59.) und Emil Forsberg per Handelfmeter (89.) machten für Leipzig alles klar. Martin Zubimendi (67.) gelang für die Basken nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Konrad Laimer wurde bei RB in San Sebastian in der 65. Minute ausgewechselt, kurz darauf fiel das Tor der Hausherren. Real Sociedad, in der Gruppenphase Gegner von Sturm Graz, witterte seine Chance. Forsberg gelang aber die späte Entscheidung.